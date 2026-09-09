Храм святителя Спиридона в Новороссийске попросил прихожан помочь с уборкой после атаки БПЛА

В Новороссийске прихожан призвали помочь с уборкой поврежденного в результате атаки беспилотников православного храма святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщили представители храма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Фото: Telegram-канал Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

Добровольцев просят прийти уже сейчас и помочь привести территорию и помещения в порядок. Прихожанам рекомендуют взять с собой перчатки и веники.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Основной удар пришелся по Новороссийску. В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад.

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Повреждения также зафиксированы в Анапе, Крымском и Темрюкском районах.

Вячеслав Рыжков