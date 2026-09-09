В Хасавюрте возбудили дело после убийства двух женщин в кафе

В Хасавюрте возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин, одна из которых погибла на месте, а вторая скончалась в больнице. Подозреваемый задержан, сообщили в Следственном управлении СК России по Дагестану.

По версии следствия, вечером 8 сентября в одном из кафе города между мужчиной и находившимися там женщинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый, как полагают следователи, достал огнестрельное оружие и произвел по женщинам несколько выстрелов.

Одна из потерпевших умерла от полученных ранений непосредственно в кафе. Вторую доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.

Следователи устанавливают мотив преступления и все обстоятельства произошедшего, а также закрепляют доказательства по делу. Мужчине вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц.

Валерий Климов