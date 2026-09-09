В Минеральных Водах предпринимателя будут судить после гибели рабочего на стройке

В Минеральных Водах в суд направили уголовное дело в отношении 31-летнего предпринимателя, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели рабочего. Об этом сообщила Минераловодская межрайонная прокуратура.

По версии следствия, предприниматель привлек 26-летнего мужчину к отделочным работам на стройплощадке жилого комплекса. При этом, как установили правоохранители, работодатель не обеспечил соблюдение требований безопасности и не выдал рабочему необходимые средства индивидуальной защиты. Защитные ограждения на высоте также были установлены с нарушениями.

В ноябре 2025 года штукатур во время работ сорвался в дымовую шахту лифта и упал с девятого этажа. От полученных многочисленных травм он скончался.

Дело направлено в Минераловодский городской суд. Предприниматель вину не признал.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье в данном случае составляет четыре года лишения свободы.

Валерий Климов