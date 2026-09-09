В Анапе 16 АЗС ограничили продажу топлива

В Анапе по состоянию на 09:30 9 сентября работают 27 автозаправочных станций. На 16 из них собственники ограничили продажу топлива: его отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще на 15 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива в бак. На десяти заправках бензин АИ-92 и АИ-95 продают по 30 литров, на двух — АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по 40 литров. Еще на трех АЗС лимит на дизтопливо составляет 50 литров, на пяти — 60 литров.

АИ-92 доступен на 17 АЗС, АИ-95 — на 15, дизельное топливо — на всех 27 работающих станциях. АИ-100 временно отсутствует.

Власти отмечают, что данные актуальны на 09:30 и в течение дня ситуация может меняться. Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на АЗС и сократить очереди.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти связывали ситуацию с ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани перебои сильнее всего ощущались на Черноморском побережье: в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи введены лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске фиксировалась нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

По данным Reuters, для нормализации внутреннего рынка власти ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и приступили к наращиванию импорта. В августе биржевые продажи бензина сократились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко