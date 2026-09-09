Утром 9 сентября в Геленджике бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на пяти АЗС

По состоянию на 09:00 8 сентября АИ-92 и АИ-95 в Геленджике были доступны на пяти автозаправочных станциях, дизельное топливо — на девяти. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Оба вида бензина и ДТ были в наличии на двух АЗС «Роснефти» — на Строительном проспекте и улице Туристической. На АЗС «Лукойл» на улице Островского был доступен АИ-95 в ограниченном количестве и дизельное топливо, на станции «Лукойл» у кольца — АИ-92 и АИ-95 в ограниченном количестве и ДТ. АЗС «Лукойл» в Архипо-Осиповке также предлагала оба вида бензина в ограниченном количестве и ДТ.

АИ-92 и дизельное топливо были доступны на АЗС «Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон». Еще на двух станциях сети — на улице Ходенко и Сухумском шоссе — было только ДТ. Дизельное топливо также продавалось на АЗС «Уфимнефть» на объездной М-4 «Дон».

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти связывали ситуацию с ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани трудности сильнее всего ощущались на Черноморском побережье: в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи введены лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске фиксировалась нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

По данным Reuters, для нормализации внутреннего рынка власти ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и приступили к наращиванию импорта. В августе биржевые продажи бензина сократились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко