За сутки в Севастополе отразили 4 атаки БПЛА

В Севастополе за минувшие сутки военные отразили четыре атаки беспилотников ВСУ. Было нейтрализовано 27 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате атак точечные повреждения зафиксированы в трех многоквартирных и 12 частных домах. После уничтожения беспилотника в районе горы Ильяс-Кая произошло возгорание леса. Сейчас склон площадью около 1 га проливают, открытого горения нет.

Губернатор напомнил, что при обнаружении беспилотника или его фрагментов приближаться к ним не следует. О находке необходимо сообщить по номеру 112.

Вячеслав Рыжков