За сутки в Севастополе отразили 4 атаки БПЛА
В Севастополе за минувшие сутки военные отразили четыре атаки беспилотников ВСУ. Было нейтрализовано 27 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В результате атак точечные повреждения зафиксированы в трех многоквартирных и 12 частных домах. После уничтожения беспилотника в районе горы Ильяс-Кая произошло возгорание леса. Сейчас склон площадью около 1 га проливают, открытого горения нет.
Губернатор напомнил, что при обнаружении беспилотника или его фрагментов приближаться к ним не следует. О находке необходимо сообщить по номеру 112.