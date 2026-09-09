В Краснодаре утром 9 сентября работают 77 АЗС

В Краснодаре утром 9 сентября работают 77 автозаправочных станций, при этом наличие отдельных видов топлива меняется в течение дня, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 31 АЗС, АИ-95 — на 32, АИ-100 — на шести. Дизельное топливо есть на всех 77 работающих заправках.

Топливо отпускают на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ» и «Юпитер К». Заправки расположены, в частности, на Уральской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Московской, Российской, Красных Партизан, Западном обходе и других улицах города, а также на подъездах к Краснодару.

На части АЗС собственники ввели ограничения на отпуск топлива — его наливают только непосредственно в баки автомобилей. Еще 29 заправок временно не отпускают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ уточнили, что ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Вячеслав Рыжков