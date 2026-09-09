Утром 9 сентября в Сочи работают 44 АЗС

В Сочи утром 9 сентября работают 44 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС, АИ-95 — на 26, АИ-100 — на шести. Дизельное топливо есть на 37 заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС «Роснефти» топливо в приоритетном порядке отпускают общественному транспорту, автомобилям экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорту организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также принимаются топливные карты, предусмотрена заправка для инвалидов I и II групп.

Еще три АЗС «Лукойла» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива в администрации Сочи предлагают получать по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и через официальный чат-бот. Данные также размещаются на информационных стелах АЗС, сайтах и в приложениях топливных компаний, а также в сервисе «Яндекс Заправки».

Вячеслав Рыжков