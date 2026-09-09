В Хасавюртовском районе в ДТП погиб 36-летний дагестанец

36-летний житель Новолакского района скончался в больнице после того, как его автомобиль опрокинулся на 738 км трассы Кавказ в Хасавюртовском районе. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.

9 сентября 2026 года около 03:00 на 738 км федеральной автодороги Кавказ в Хасавюртовском районе произошло смертельное ДТП. Водитель — 36-летний житель Новолакского района — потерял контроль над автомобилем ВАЗ 21120, в результате чего машина опрокинулась.

С различными телесными повреждениями мужчину госпитализировали в ЦГБ Хасавюрта, где спустя несколько часов он скончался.

Тат Гаспарян