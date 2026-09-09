Глава Геленджика: противник не достиг целей в ходе налета БПЛА

Противник не достиг поставленных целей в ходе массового и продолжительного налета беспилотников на Геленджик в ночь на 9 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По его словам, минувшая ночь стала для Геленджика самой тревожной: многочисленные БПЛА всю ночь фиксировались над городом и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами.

«Самое главное — цели противником достигнуты не были»,— заявил господин Богодистов. Он поблагодарил военнослужащих за стойкость и мужество, а также за защиту жителей и гостей города.

Атака БПЛА в ночь на 9 сентября затронула также Новороссийск и Анапу. В Новороссийске, по данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек пострадали. Повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад.

В Анапе обломки БПЛА повредили три частных дома и детский сад. Пострадавших не было. В Крымском и Темрюкском районах продолжается ликвидация последствий атаки.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко