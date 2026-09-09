Росгвардия окажет помощь семьям погибших под лавиной в КБР

Росгвардия окажет необходимую помощь и меры социальной поддержки семьям альпинистов, погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. В ведомстве подтвердили, что часть погибших являлась представителями Росгвардии.

«Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержки»,— сообщили в пресс-службе Росгвардии. Информацию о гибели военнослужащих ЦСН «Витязь» в ведомстве опровергли.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», группа, попавшая под сход снежно-ледовой массы, проходила в Безенгийском ущелье плановые учебные сборы представителей силовых ведомств. По словам председателя комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александра Яковенко, это не было спортивным восхождением: участники отрабатывали технику работы на ледовом рельефе и организацию страховки.

Для занятий альпинисты на несколько дней размещались в палаточном лагере. По словам господина Яковенко, непосредственно в зоне схода находились 15 человек, тогда как общая численность сбора составляла 33 человека. Участники работали на разных участках, а старший тренер и ответственный за безопасность координировали проведение сбора. В занятиях участвовали гражданские инструкторы Федерации альпинизма России.

Один из них — петербургский альпинист Альберт Изотов — погиб при сходе лавины. Он состоял в Санкт-Петербургской федерации альпинизма и имел значительный опыт восхождений, в том числе в районе Мижирги. В составе спортивных команд Изотов становился призером чемпионатов Санкт-Петербурга и России в высотно-техническом и ледово-снежном классах.

Яковенко ранее отмечал, что среди участников не было новичков, а подготовкой занимались опытные специалисты. По его оценке, трагедия не была связана с недостаточной квалификацией группы или выходом на заведомо опасный маршрут. В районе Мижирги регулярно проходят учебные занятия на ледовом рельефе.

По словам эксперта, обрушение началось выше и на значительном удалении от места занятий. Большая масса снега и льда сорвалась со склона и упала на ледник, после чего возникшая ударная волна увлекла за собой расположенный ниже снежно-ледовый покров. Яковенко называл произошедшее исключительно редким природным событием, которое практически невозможно было предсказать.

Трагедия произошла вечером 6 сентября. Снежно-ледовая масса сошла с горы Мижирги и накрыла группу из 33 альпинистов. По последним данным МЧС, погибли 12 человек, еще пять числятся пропавшими без вести. Шесть участников получили травмы и были госпитализированы, десять смогли самостоятельно спуститься. Поисковые работы продолжаются и осложняются сложным горным рельефом и повторными обрушениями.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о халатности. Как ранее подтвердил «Ъ-Кавказ» пресс-секретарь СУ СКР по КБР Мурат Багов, расследованием занимается военное следствие. Яковенко при этом выражал сомнение в обоснованности такой квалификации, заявляя, что сборы проводились в штатном порядке и необходимые меры безопасности были соблюдены.

Валерий Климов