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Уральцу назначили условный срок за стрельбу из пистолета на трассе

Режевской городской суд назначил 3,5 года условного лишения свободы Александру Сапрыкину за стрельбу из списанного охолощенного пистолета Макарова на трассе в Свердловской области, сообщили в пресс-службе судов региона. Его судили за хулиганство с угрозой применения насилия к гражданам по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фото: Режевской городской суд

Фото: Режевской городской суд

Инцидент произошел в июне 2025 года на 84-м км трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское. По версии следствия, Сапрыкин решил, что его подрезали, догнал машину потерпевших и вынудил водителя остановиться. Сидевшие в ней мужчина и женщина вышли на обочину. Сапрыкин начал оскорблять их и выстрелил в направлении ног мужчины. Под угрозами он потребовал сесть ему в автомобиль и продолжил угрожать женщине. После того как потерпевшие достаточно испугались, он скрылся с места происшествия.

В ходе заседания подсудимый частично признал вину, но не согласился с квалификацией применения насилия, заявив, что не целился в потерпевшего. От дачи показаний он отказался. В своем решении суд также обязал осужденного не менять место жительства без уведомления контролирующего органа, а также предписал являться на регистрацию в установленные дни. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично: в их пользу взыскали 50 тыс. руб. и 70 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Ирина Пичурина

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