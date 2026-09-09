Ардон и Моздок могут получить звание «Населенный пункт воинской доблести»

Города Ардон и Моздок могут получить почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Соответствующую инициативу в Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес первый заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РСО — Алания Виктор Ортабаев.

Звание присваивают поселениям, жители или защитники которых проявили отвагу и стойкость в боях на их территории. Ранее этого статуса были удостоены Эльхотово, СурхДигора, Гизель и Майрамадаг.

Мария Хоперская