Росавиация сняла ограничения на работу трех аэропортов Кубани

В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В аэропорту Краснодара ограничения действовали с 07:12 8 сентября, в Геленджике — с 15:31 8 сентября, в Сочи — с 01:58 9 сентября. Ограничения привели к задержкам рейсов.

Ночью в Краснодарском крае действовали авиационная, ракетная и беспилотная опасности. После снятия ограничений аэропорты возобновили прием и выпуск воздушных судов.

В Краснодарском крае при этом действует запрет на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Власти отмечают, что публикация таких кадров может раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам на военные и гражданские объекты. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик