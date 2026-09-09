Росавиация сняла ограничения на работу трех аэропортов Кубани
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В аэропорту Краснодара ограничения действовали с 07:12 8 сентября, в Геленджике — с 15:31 8 сентября, в Сочи — с 01:58 9 сентября. Ограничения привели к задержкам рейсов.
Ночью в Краснодарском крае действовали авиационная, ракетная и беспилотная опасности. После снятия ограничений аэропорты возобновили прием и выпуск воздушных судов.
В Краснодарском крае при этом действует запрет на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Власти отмечают, что публикация таких кадров может раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам на военные и гражданские объекты. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.