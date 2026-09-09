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В результате ночной атаки БПЛА произошел пожар в заповеднике на Большом Утрише

Пожар лесной подстилки в районе Малого Утриша локализован. При этом минувшей ночью после падения обломков беспилотника произошло новое возгорание в лесном массиве заповедника на Большом Утрише. Площадь пожара составляет около 1 га, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте работают около 20 человек и пять единиц техники. Для тушения ожидается привлечение авиации.

Обломки БПЛА также повредили два нежилых здания предприятий, три частных домовладения и четыре легковых автомобиля. В детском саду «Волна» повреждено остекление четырех окон. Сегодня в учреждении проведут ремонт, прием детей планируется возобновить 10 сентября.

По предварительным данным, в результате падения обломков и возникших возгораний никто не пострадал. На местах продолжают работать экстренные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков

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