Власти Дагестана договорились о сотрудничестве с пятью субъектами СКФО и Якутией

Республика Дагестан заключила соглашения о сотрудничестве в сфере межнациональной политики с пятью субъектами СевероКавказского федерального округа, а также с Республикой Саха (Якутия). Об этом сообщил врио министра по национальной политике Темирлан Абуталимов в видеоинтервью ТАСС.

Среди партнеров Дагестана — КабардиноБалкария, Ингушетия, КарачаевоЧеркесия, Республика Северная Осетия и Ставропольский край.

Соглашения подписаны в рамках реализации стратегии государственной национальной политики до 2036 года.

Мария Хоперская