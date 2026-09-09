В Ставропольском крае объяснили рост цен на бензин на независимых АЗС

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии 8 сентября пояснил механизм формирования цен на топливо на независимых автозаправочных станциях: стоимость определяется биржевыми котировками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В последние недели в регионе фиксируются очереди на АЗС, а у ряда независимых операторов цена на бензин достигает 140–150 рублей за литр. По словам главы региона, это обусловлено общей конъюнктурой рынка, биржевым ценообразованием на часть объёмов топлива, а также логистическими сложностями изза атак на инфраструктуру.

«Мы трижды заходили с ФАС и разбирались с закупками. Около 10% топлива сегодня продаётся на бирже, и там оно действительно столько стоит. Поэтому независимые компании вынуждены отпускать бензин по высокой цене», — отметил Владимир Владимиров.

Мария Хоперская