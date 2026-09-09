Уральским участникам фестиваля молодежи выдали мерч
Участникам международного фестиваля молодежи от Свердловской области на встрече с директором областного департамента молодежной политики Дениса Протасова выдали мерч — жилетки и футболки с длинным рукавом с изображением эмблемы фестиваля, герба региона и надписью с названием региона на английском языке. Мерч выполнен в зеленых, фиолетовых или оранжевых цветах.
В состав делегации Свердловской области вошли более 400 жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Ревды, Первоуральска и других муниципалитетов региона.
Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем примут участие 10 тыс. молодых лидеров из 191 государства. Основные площадки: кампус УрФУ в Новокольцовском, «Екатеринбург-Экспо», Исторический сквер и парк Маяковского. Для участников предусмотрены лекции, насыщенная спортивная программа, культурный досуг, благотворительная активность, экскурсии.