Уральским участникам фестиваля молодежи выдали мерч

Участникам международного фестиваля молодежи от Свердловской области на встрече с директором областного департамента молодежной политики Дениса Протасова выдали мерч — жилетки и футболки с длинным рукавом с изображением эмблемы фестиваля, герба региона и надписью с названием региона на английском языке. Мерч выполнен в зеленых, фиолетовых или оранжевых цветах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация регионального мерча Международного фестиваля молодежи на площадке Уральского федерального университета Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Презентация регионального мерча Международного фестиваля молодежи на площадке Уральского федерального университета Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Презентация регионального мерча Международного фестиваля молодежи на площадке Уральского федерального университета Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Презентация регионального мерча Международного фестиваля молодежи на площадке Уральского федерального университета Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В состав делегации Свердловской области вошли более 400 жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Ревды, Первоуральска и других муниципалитетов региона.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем примут участие 10 тыс. молодых лидеров из 191 государства. Основные площадки: кампус УрФУ в Новокольцовском, «Екатеринбург-Экспо», Исторический сквер и парк Маяковского. Для участников предусмотрены лекции, насыщенная спортивная программа, культурный досуг, благотворительная активность, экскурсии.

Алена Шадрина