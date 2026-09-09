Дизайнера из Ростовской области обвинили в 11 эпизодах мошенничества
В Азовский городской суд поступило уголовное дело в отношении дизайнера интерьеров, обвиняемой в хищении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
По данным следствия, фигурантка предлагала жителям Азова и Ростова услуги по дизайну квартир, а также содействие в закупке стройматериалов по сниженным ценам. При этом исполнять взятые обязательства она не намеревалась, а полученные от клиентов средства расходовала в личных целях.
Фигурантке предъявлено обвинение по 11 эпизодам преступной деятельности: по ч. 3 ст. 159 УК РФ зафиксировано девять эпизодов, по ч. 2 ст. 159 УК РФ — два эпизода.
Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, общий ущерб от действий 32-летней обвиняемой превысил 3 млн руб.