Дизайнера из Ростовской области обвинили в 11 эпизодах мошенничества

В Азовский городской суд поступило уголовное дело в отношении дизайнера интерьеров, обвиняемой в хищении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным следствия, фигурантка предлагала жителям Азова и Ростова услуги по дизайну квартир, а также содействие в закупке стройматериалов по сниженным ценам. При этом исполнять взятые обязательства она не намеревалась, а полученные от клиентов средства расходовала в личных целях.

Фигурантке предъявлено обвинение по 11 эпизодам преступной деятельности: по ч. 3 ст. 159 УК РФ зафиксировано девять эпизодов, по ч. 2 ст. 159 УК РФ — два эпизода.

Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, общий ущерб от действий 32-летней обвиняемой превысил 3 млн руб.

Мария Хоперская