На Ставрополье озимыми зерновыми засеят 1,9 млн гектаров

В Ставропольском крае общая площадь посевов в 2027 году составит 2 млн гектаров: 1,9 млн гектаров планируется отвести под озимые зерновые, около 100 тыс. гектаров — под озимый рапс. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для сева используют исключительно семена отечественного производства. Из них 73,6% выведены селекционерами Краснодарского края, 20,2% — ставропольскими специалистами, еще 6,2% — селекционерами Ростовской области.

Работы по севу рапса уже стартовали: сейчас засеяно 6,3 тыс. гектаров, что соответствует 6,4% от планового объема.

Мария Хоперская