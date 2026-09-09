Заместителем председателя Комитета по ветеринарии Дагестана стал Шамиль Гитинов

Шамиль Гитинов назначен заместителем председателя Комитета по ветеринарии Республики Дагестан — одновременно он возглавит отдел экономики, финансирования и бухгалтерского учета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

До назначения Гитинов имел значительный управленческий опыт: работал в УЭБиПК МВД и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД. В 2022–2026 годах он руководил Центром развития агропромышленного комплекса республики, а с февраля текущего года занимал должность заместителя директора ГБУ РД «Информационноконсультационная служба» при Минсельхозпроде.

Мария Хоперская