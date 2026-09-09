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В Новороссийске перекрыли трассу в сторону Геленджика

В Новороссийске временно ограничено движение транспорта на трассе в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», — написал мэр в своем Мах-канале.

В эти минуты в Новороссийске идет отражение атаки БПЛА, в городе звучит сирена.

Наталья Решетняк

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