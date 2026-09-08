Главные новости за 8 сентября. Кавказ

Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии увеличилось до 12 человек. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста.

Краснодарская компания «Строй Газ Инвест» может получить контракт на строительство сервисного центра на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии стоимостью 1,27 млрд руб. Она стала единственным участником соответствующей закупки АО «Кавказ.РФ».

В 2026 году власти Северной Осетии выделят более 1 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей во всех отраслях. Ключевым приоритетом остается не только своевременное доведение средств до получателей, но и строгий контроль за их расходованием.

Права требования обанкротившегося «Каббалкэнерго» к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям номинальной стоимостью более 2,75 млрд руб., оценены независимым оценщиком в 68,1 млн руб.

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех руководителей коммерческой организации по подозрению в уклонении от налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ущерб, причиненный государству, оценили в свыше 19,4 млн руб.

Плановое повышение тарифов ЖКХ в регионе составит 15,8% вместо ранее предполагавшихся 22%. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил во время прямой линии 8 сентября. По его словам, региональная тарифная комиссия смогла сократить рост почти на треть.