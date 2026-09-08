Главные новости за 8 сентября. Сочи

В Хостинском районе Сочи продолжаются аварийно-восстановительные работы на водоводе по Сухумскому шоссе, поврежденном из-за активизации оползневых процессов после обильных осадков, на объекте уже вынесли 35 метров водовода и 33 метра кабеля 10 кВ, установили 24 буронабивные сваи глубиной по 11 метров и подготовили подпорную стену. Работы находятся под контролем главы города Андрея Прошунина, после укрепления склона водовод планируют вывести из опасной зоны и восстановить благоустройство, завершить аварийно-восстановительные работы рассчитывают до конца 2026 года.

Авиабилеты из Сочи на октябрь в начале сентября подешевели на 24–27% по сравнению с сентябрем на фоне завершения курортного сезона, тогда как в среднем по внутренним направлениям снижение составило 9–15%. При этом направление Сочи—Москва показало противоположную динамику.

С начала года в Сочи специалисты обследовали 178 объектов потребительской сферы на соблюдение санитарных норм, в ходе последней проверки 14 объектов нарушений не выявили. Мониторинг проводят во всех районах города, специалисты оценивают состояние объектов и прилегающих территорий, а также проводят информационно-профилактическую работу.

В Сочи работают 44 АЗС: АИ-100 доступен на шести станциях, АИ-95 — на 25, АИ-92 — на 28, дизельное топливо — на 38. На трех АЗС «Роснефти» топливо в приоритетном порядке отпускают общественному транспорту и экстренным, коммунальным и медицинским службам, еще три станции «Лукойла» перевели на обслуживание экстренных служб.

В Хостинском районе Сочи в очередном многоквартирном доме на Курортном проспекте расчистили подвал, откуда вывезли около 8 кубометров бытового и строительного мусора. Всего с начала работ в соответствие санитарным нормам привели подвалы в 72 домах, мониторинг продолжается во всех районах города с проверкой состояния помещений и прилегающих территорий.