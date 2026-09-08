Губернатор Ставрополья предложил отсрочку по кредитам для аграриев

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии 8 сентября заявил о необходимости срочных мер поддержки сельхозпроизводителей, столкнувшихся с нестабильностью финансового рынка и давлением со стороны банков по возврату кредитов и лизинговых платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Финансовый рынок нестабилен, жестко требуют вернуть выплаты, средства и отказывается пролонгировать платежи»,— охарактеризовал ситуацию губернатор.

Владимир Владимиров обратился к руководству страны с предложением ввести для аграриев отсрочку выплат по кредитам и процентам — по аналогии с мерами, применявшимися в период пандемии и сейчас действующими в Крыму. По его словам, около 70% расчетов с пайщиками традиционно ведется в денежном выражении, а не натурой, что усугубляет финансовую нагрузку.

Глава региона также указал на ценовой дисбаланс: при росте мировых цен на зерно внутри России продать его дороже 9 руб. не удается. «Никто выше 9 руб. не покупает. И правильное решение, что не продают в убыток»,— подчеркнул губернатор.

Ранее вместе с губернатором Ростовской области Владимиров направил обращение к руководству страны с предложением провести зерновые интервенции в объеме не менее 10 млн т с расчетной ценой 15 руб. за кг. По его оценке, текущая себестоимость производства зерна составляет минимум 10 руб. и может быть выше в зависимости от урожайности.

«Мы все-таки очень хотели бы, чтобы государство приняло решение о зерновой интервенции, по крайней мере 10 млн т. Но мы просили цену 15 руб., потому что прекрасно понимаем, что сегодня себестоимость минимум 10 руб.»,— отметил Владимиров.

Вторым направлением поддержки стала компенсация логистических издержек при экспорте зерна через Восточный полигон. На эти цели уже выделено 10 млрд руб., соответствующая работа проводится, уточнил губернатор.

В ближайшие дни состоится встреча с министром сельского хозяйства РФ, на которой эти вопросы будут подняты на федеральном уровне.

Наталья Белоштейн