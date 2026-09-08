Главные новости за 8 сентября. Новороссийск

Школьница из Тулы, получившая тяжелые ранения во время атаки БПЛА на Архипо-Осиповку, вернулась домой и проходит реабилитацию.

В Городском театре Анапы открылась краевая выставка «Защита суверенитета Российского государства: история и современность».

Остановка работы трех зерновых терминалов Новороссийска после августовских атак БПЛА нарушила привычную логистику экспорта российского зерна. Суммарная проектная мощность остановленных терминалов составляет около 26 млн тонн в год.

В школах Анапы увеличивается число профильных классов. В 2026/27 учебном году их стало 111 против 103 годом ранее.

Национальная товарная биржа (НТБ) перенесла сроки исполнения еще двух контрактов «Новониколаевского элеватора» на поставку пшеницы из-за ограничений на перевозку грузов в Новороссийск.

В селе Супсех завершили устройство тротуара в районе спортивной школы и амбулатории. По этому маршруту ежедневно проходят дети, направляющиеся на тренировки, и посетители медицинского учреждения.

Начальная школа №26 в хуторе Рассвет встретит новый отопительный сезон с газовым отоплением.

В Анапе 9 сентября на нескольких улицах проведут работы на электросетях, из-за чего будет ограничено электроснабжение.