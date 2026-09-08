Для решения проблем с водой в Невинномысске задействуют резервные бригады

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямого эфира 8 сентября обсудил ход замены магистральных теплосетей в Невинномысске и Кисловодске, где жители жалуются на длительные отключения горячей воды. По данным Центра управления регионом, обращения поступают преимущественно из этих двух городов.

В Невинномысске, как сообщили жители в соцсетях, почти половина города лишена горячей воды уже полтора месяца. Работы по замене магистральных труб на ул. Гагарина у здания администрации не ведутся две-четыре недели: бетонные плиты демонтированы из земли и лежат на обочине без ограждений. По словам одного из жителей, в прошлом году горячей воды также не было три-четыре месяца.

«Я понимаю, мы с этим неудобством. Мы изначально говорили, что оно будет. Но вот почему работы не ведутся?»,— обратился губернатор к руководству «Крайтеплоэнерго».

Глава региона сообщил, что из 960 демонтированных м. трубы подрядчик уложил лишь 200. По данным губернатора, количество обращений по воде сократилось: если на 1 сентября прошлого года их было 12 тыс., то в этом году — 3,8 тыс.

Руководитель «Крайтеплоэнерго» доложил, что ведомство ведет переговоры с подрядчиком и ставит задачу завершить работы до конца сентября. На случай, если подрядчик не запустит горячую воду и отопление 30 сентября, аварийные бригады будут подготовлены. По расчетам специалиста, на сбор бригад со всех филиалов потребуется неделя, а укладка трубы займет две-три недели.

Губернатор поручил задействовать собственные силы ведомства, не дожидаясь окончания работ подрядчика: «Свои аварийные бригады ставьте».

В отношении Кисловодска Владимиров обозначил более радикальный подход: систему теплоснабжения города планируется разделить и отказаться от крупной котельной, которая стала источником системных отказов.

«По Кисловодску — там более радикальное решение. Все-таки мы систему теплоснабжения города Кисловодска разделим и уйдем от этой большой котельной, которая как раз и явилась источником всех отказов у нас»,— заявил губернатор.

Финансирование и мероприятия, запланированные на 2026 год, по словам Владимирова, выполняются в полном объеме под контролем «Крайтеплоэнерго». При этом губернатор признал, что гарантировать полное отсутствие отказов невозможно.

Наталья Белоштейн