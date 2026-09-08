В районе хутора Дюрсо в Новороссийске тушат лесной пожар

В районе хутора Дюрсо в Новороссийске продолжается тушение возгорания площадью около 0,3 га. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. На месте развернут оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Зафиксировано несколько очагов, один из них уже ликвидирован. Работу пожарных осложняют невозможность подъезда техники к месту возгорания и сильный ветер.

В тушении задействованы около 60 человек и спецтехника. В работе участвуют муниципальная пожарная служба, лесничество, спасатели, «Кубань-СПАС» и добровольная пожарная дружина. К тушению также привлекли волонтеров на квадроциклах и мотоциклах эндуро.

В Новороссийске сохраняется угроза применения беспилотников. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Анна Гречко