Владимир Владимиров: прямой контракт с ВИНК спас уборочную кампанию на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии заявил, что решение о заключении прямых контрактов с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) позволило обеспечить сельхозтоваропроизводителей топливом и провести уборочную и осенние полевые работы. Однако ситуация с обеспечением нефтепродуктами остается сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«То, что было принято решение о заключении с сельхозтоваропроизводителями прямых контрактов с вертикально интегрированными компаниями для поставок топлива, — это, конечно, нам спасло уборочную кампанию и сегодня очень хорошо помогает при проведении осенних полевых работ»,— отметил Владимиров.

По словам главы региона, дефицит топлива затронул жизнеобеспечение: коммунальные службы не могли вывозить мусор, «Крайводоканал» выезжал на аварии с перебоями. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти расширили перечень профессий, имеющих право на заправку по специальным карточкам, примерно в 12 раз.

«Сегодня жизнеобеспечение, по крайней мере, не страдает у нас. Да, мы, жители, конечно же, от этого страдаем, мы в том числе и стоим в очередях и очень дорого заправляемся», — признал губернатор, добавив, что и сам как автолюбитель находится в таком же положении.

Господин Владимиров подробно остановился на логистических проблемах. Из-за остановки ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Ставрополье вынуждено завозить топливо из Воронежа, Пензы и Омской области. На момент выступления в пути находилось 4 тыс. т топлива, а остатки на АЗС края выросли на 12%. Дополнительно в цепочку поставок включена еще одна транспортная компания, доставляющая топливо с НПЗ вплоть до Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что логистические издержки не ложатся на автовладельцев, стоящих в пробках и покупающих бензин по 140 и 119 руб. за литр. Высокие цены он объяснил биржевым механизмом: 10% топлива продается на бирже по рыночной цене, и именно ее приобретают независимые компании, не входящие в ВИНК. С ФАС закупки разбирались трижды, но нарушений выявлено не было.

По словам Владимирова, 5 сентября возобновил работу Волгоградский НПЗ. В течение недели ожидается нормализация поставок: «Лукойл» поставлял в край около 750 т топлива, «Роснефть» — порядка 1,8 тыс. т, «Газпром нефть» — около 500 т.

«Я надеюсь, что в течение ближайшей недели мы еще раз скажем, какие сегодня мощности работают и когда мы сможем выйти из этого тяжелейшего кризиса, в котором мы все оказались», — резюмировал глава региона.

Наталья Белоштейн