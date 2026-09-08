В Анапе 9 сентября пройдут плановые отключения электроэнергии

В Анапе 9 сентября на нескольких улицах проведут работы на электросетях, из-за чего будет ограничено электроснабжение. Об этом сообщили в МЦУ Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 00:00 до 03:00 отключения затронут ул. Железнодорожную, частично пр. Железнодорожный, Симферопольское шоссе, поселок Верхнее Джемете, ул. Гребенскую, 1 и 3, ул. Красноармейскую, 1, Пионерский проспект и рынок «Северный». Также работы пройдут на пересечениях ул. Краснодарской и ул. Горького, ул. Терской и ул. Владимирской, ул. Терской и ул. Астраханской, ул. Терской, 55 и ул. Черноморской. В зону отключения войдут ул. Калинина, 25, пр. Революции, 2 и ул. Пушкина, 16.

Еще один этап работ запланирован с 04:00 до 07:00. В этот период электроснабжение ограничат на Пионерском проспекте, 1, 20 и 24, ул. Кольцевой, 11, ул. Северной, в пер. Глухом и на ул. Кати Соловьяновой. Также отключения затронут пересечения ул. Краснозеленых и ул. Крымской, а также ул. Горького и ул. Краснозеленых.

В АО «Электросети Кубани» заявили, что работы необходимы для предупреждения технологических нарушений и обеспечения надежного электроснабжения.

Анна Гречко