В Дагестане с начала года опровергли более 140 фейков

С начала 2026 года Центр управления регионом ( ЦУР) Дагестана опроверг более 140 ложных новостей, влиявших на региональную информационную повестку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня особенно важно, чтобы молодежь не только потребляла информацию, но и умела критически ее воспринимать, отличать факты от манипуляций»,— отметил глава ЦУР Исрафил Исрафилов на площадке молодежного форума «Каспий» во время лекции по цифровой безопасности.

Практическую часть лекции составили интерактивные занятия: участники в формате живой игры отрабатывали навыки выявления фейков.

Наталья Белоштейн