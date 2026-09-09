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Топ-10 регионов России по росту доходов колллективных средств размещения в январе—июле 2026 года

Регион Доходы (млрд руб.) Изменение год к году (%)
Карачаево-Черкесия 4,26 164,4
Тыва 0,45 112,6
Калужская область 5,3 88,7
Республика Алтай 10,65 86,7
Амурская область 2,59 85,3
Смоленская область 2,25 66,4
Санкт-Петербург 85,25 64,9
Якутия 1,51 63,97
Забайкальский край 1,75 55,3
Ростовская область 7,51 50,6

Источник: Росстат.

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