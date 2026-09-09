Топ-10 регионов России по росту доходов колллективных средств размещения в январе—июле 2026 года

Регион Доходы (млрд руб.) Изменение год к году (%) Карачаево-Черкесия 4,26 164,4 Тыва 0,45 112,6 Калужская область 5,3 88,7 Республика Алтай 10,65 86,7 Амурская область 2,59 85,3 Смоленская область 2,25 66,4 Санкт-Петербург 85,25 64,9 Якутия 1,51 63,97 Забайкальский край 1,75 55,3 Ростовская область 7,51 50,6