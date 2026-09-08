Новым руководителем СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии назначен Валерий Устов

На должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике назначен генерал-лейтенант юстиции Валерий Устов. Соответствующий указ подписал Президент РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР

Нового руководителя представил руководитель управления кадров СК России Максим Малышкин по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

В мероприятии приняли участие представители органов власти и силовых структур республики. Валерий Устов заявил о готовности добиваться высоких результатов во взаимодействии с правоохранительными структурами, органами власти и судейским сообществом региона.

Наталья Белоштейн