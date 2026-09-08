Во всех муниципалитетах Кубани создадут жилые массивы для участников СВО

Во всех муниципалитетах Краснодарского края планируется создать жилые массивы для участников специальной военной операции. Соответствующее поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам поддержки военнослужащих и их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По словам господина Кондратьева, с 2023 года участникам СВО в крае передано более 2,6 тыс. земельных участков. Теперь власти намерены перейти к комплексному освоению территорий, чтобы обеспечить их необходимой инфраструктурой.

В каждом муниципалитете предлагается выделить земельные массивы площадью в несколько десятков гектаров, сформировать на них участки и обеспечить территории дорогами, коммунальными сетями и социальными объектами. Отдельное внимание губернатор поручил уделить механизму распределения земли.

«Важно не просто выдать участки, но и обеспечить их всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни»,— заявил Вениамин Кондратьев. По его словам, участники СВО должны получить возможность выбирать город или район края, в котором хотят жить.

В совещании приняли участие прокурор Краснодарского края Виктор Винецкий, заместители губернатора, руководители профильных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований. В Краснодарском крае действует более 30 мер поддержки участников СВО и их семей, предоставление земельных участков является одной из них.

Вячеслав Рыжков