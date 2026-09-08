Новый ежедневный поезд из Москвы в Минеральные Воды запустят с 1 октября

«Гранд Сервис Экспресс» с 1 октября начнет ежедневно перевозить пассажиров между Москвой и Минеральными Водами. Поезд станет новым маршрутом компании на Северный Кавказ, сообщается в канале ГСЭ в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Из Москвы состав будет отправляться в 14:30 и прибывать в Минеральные Воды на следующий день в 13:35. Обратный поезд будет уходить из Минвод в 19:20 и прибывать в столицу в 20:40.

Маршрут пройдет через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск. Последний перевозчик рассматривает как удобный пункт пересадки для поездок в Домбай и Архыз, а Минеральные Воды — для дальнейшего путешествия в район Эльбруса.

Состав будет одноэтажным. В нем предусмотрены купейные вагоны и вагоны СВ, специальный вагон для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан.

Новый маршрут расширит присутствие ГСЭ на южном направлении. Летом компания запустила поезда из Москвы в Ростов-на-Дону, Новороссийск, а также маршрут Санкт-Петербург—Москва—Анапа. На крымском направлении сейчас работают семь поездов «Таврия» и «Таврия Экспресс».

По данным компании, в 2025 году ГСЭ перевезла почти 6 млн пассажиров — на 3% больше, чем годом ранее.

Валерий Климов