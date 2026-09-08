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В Анапе школа №26 перешла на газовое отопление

Начальная школа №26 в хуторе Рассвет встретит новый отопительный сезон с газовым отоплением. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

С 2021 года на сетевой газ в муниципалитете перевели 10 школ и детских садов в Гостагаевской, Пятихатках, Просторном и других населенных пунктах.

В планах — перевод на газ школы №24 в поселке Уташ и детского сада №21 «Малышок» в селе Гай-Кодзор. Работы проводятся совместно с «Газпромом» и администрацией Краснодарского края.

Анна Гречко

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