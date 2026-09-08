В Минводах национализировали участок с устройством для добычи полезных ископаемых

Минераловодский городской суд вынес решение о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок, на котором расположено сооружение для добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Как следует из материалов дела, участок был передан ответчику в собственность при отсутствии правовых оснований. В ходе разбирательства суд исследовал представленные доказательства и в полном объеме удовлетворил исковые требования.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Наталья Белоштейн