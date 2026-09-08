Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Ставропольском крае

Специалисты управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю подвели итоги мониторинга качества питьевой воды за 2026 год. В рамках проверок было исследовано 8,8 тыс. проб по микробиологическим показателям и 5,4 тыс. проб — по санитарно химическим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила 1,8 % (157 проб) по микробиологическим показателям и 1,5 % (84 пробы) — по санитарно химическим.

Наталья Белоштейн