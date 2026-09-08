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В Кисловодске из-за непогоды закрыли канатную дорогу

На территории национального парка «Кисловодский» приостановлена работа канатной дороги. Причиной остановки стали неблагоприятные погодные условия — в частности, сильный ветер, создающий риски для безопасности пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Эксплуатация подъемника при таких погодных условиях недопустима: действующие правила прямо запрещают его запуск при сильных порывах ветра.

Возобновление работы канатной дороги станет возможным после стабилизации метеоусловий.

Наталья Белоштейн

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