В Кисловодске из-за непогоды закрыли канатную дорогу
На территории национального парка «Кисловодский» приостановлена работа канатной дороги. Причиной остановки стали неблагоприятные погодные условия — в частности, сильный ветер, создающий риски для безопасности пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба парка.
Фото: пресс-служба администрации Кисловодска
Эксплуатация подъемника при таких погодных условиях недопустима: действующие правила прямо запрещают его запуск при сильных порывах ветра.
Возобновление работы канатной дороги станет возможным после стабилизации метеоусловий.