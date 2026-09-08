В Кисловодске из-за непогоды закрыли канатную дорогу

На территории национального парка «Кисловодский» приостановлена работа канатной дороги. Причиной остановки стали неблагоприятные погодные условия — в частности, сильный ветер, создающий риски для безопасности пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Эксплуатация подъемника при таких погодных условиях недопустима: действующие правила прямо запрещают его запуск при сильных порывах ветра.

Возобновление работы канатной дороги станет возможным после стабилизации метеоусловий.

Наталья Белоштейн