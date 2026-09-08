Фонд немалого бизнеса Альфа-банка в честь своего трехлетия увеличивает количество призов в два раза. Участвовать может любой предприниматель, который подаст заявку на сайте фонда до 30 сентября. В заявке нужно рассказать историю о своем бизнесе. Помимо основного призового фонда, разыгрываются две рекламные кампании стоимостью 1 млн руб. каждая. Также предприниматели смогут выиграть в том числе менторскую сессию с Романом Тарасенко, VIP-билеты на «Альфа-Конфу» в Москве 7 ноября, два билета на матч «Спартак»—«Динамо» 6 декабря и фирменный мерч Альфа-банка.

iRobot показал пылесос с отдельным роботом для уборки под мебелью. Основное цилиндрическое устройство пылесосит и моет пол паром, а также перевозит на себе компактного робота и при помощи механического манипулятора опускает его в местах, куда не может добраться самостоятельно. Стоимость, сроки возможного начала продаж и планы по выводу системы на рынок iRobot не раскрыла.

Китайская Xiaomi представила складной смартфон 18 Fold с собственным процессором. Смартфон оснащен внешним экраном и складным дисплеем. Продажи Xiaomi 18 Fold в Китае начнутся 10 сентября.