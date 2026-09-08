Пострадавшая при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке девочка вернулась домой

Школьница из Тулы, получившая тяжелые ранения во время атаки БПЛА на Архипо-Осиповку, вернулась домой и проходит реабилитацию. Об этом 8 сентября сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Девочка получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Врачи городской больницы Геленджика провели две операции. На первом этапе специалисты восстановили поврежденную сонную артерию, затем прооперировали брюшную полость. К лечению также привлекли сосудистых хирургов из Новороссийска. Обе операции прошли успешно.

Атака БПЛА произошла 3 августа в Архипо-Осиповке. В результате погибли семь человек, пострадали 58. Часть пострадавших была госпитализирована в медицинские учреждения Геленджика, Краснодара и Новороссийска.

Анна Гречко