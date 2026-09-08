В КБР объем производства консервированных огурцов вырос на 10%

В Кабардино-Балкарской Республике продолжается сезон сбора и переработки овощей. С начала сезона местные консервные заводы выпустили 41,8 млн условных банок консервированных огурцов, что на 10% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Переработку огурцов в этом сезоне ведут четыре консервных завода республики. Предприятия работают преимущественно на сырье собственного производства, что позволяет им обеспечивать контроль качества на всех этапах технологического цикла.

Традиционно под выращивание огурцов в открытом грунте в Кабардино-Балкарии отводится порядка 2,5 тыс. га. Параллельно предприятия отрасли продолжают уборку и переработку томатов.

Наталья Белоштейн