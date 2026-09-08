Инвестиции в экономику СКФО выросли на 5,3% в первом полугодии

Объем инвестиций в основной капитал Северо-Кавказского федерального округа в январе—июне 2026 года достиг 456,9 млрд руб., увеличившись на 5,3% по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной прирост пришелся на Дагестан, где вложения в основной капитал выросли в 1,4 раза — до 204,5 млрд руб. Республика обеспечила почти половину совокупного объема инвестиций округа за первое полугодие.

Также объем инвестиций увеличился в Ингушетии — на 21,9%, до 9,2 млрд руб., Северной Осетии — на 2,6%, до 13,6 млрд руб., Кабардино-Балкарии — на 1,3%, до 23,8 млрд руб., и Чечне — на 0,1%, до 73,8 млрд руб.

Одновременно сокращение инвестиционной активности зафиксировано в двух регионах округа. В Ставропольском крае объем вложений снизился на 22,6%, до 120,8 млрд руб., в Карачаево-Черкесии — на 23,3%, до 11,3 млрд руб.

Таким образом, положительная динамика по округу в целом сформировалась прежде всего за счет резкого увеличения инвестиций в Дагестане, которое компенсировало спад в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

Валерий Климов