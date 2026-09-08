Агрокомплекс Кущевский проиграл спор о поставке удобрений на 17,8 млн

Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с ООО «Агрокомплекс Кущевский» в пользу ООО «Агрофирма Должанская» задолженность в размере 17,8 млн руб., а также возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении встречного иска компании отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как говорится в материалах дела, между компаниями был заключен договор поставки от 11 января 2021 года. Согласно его условиям, поставщик обязался передать удобрения в ассортименте, количестве и в сроки, согласованные сторонами. Датой передачи товара считается дата в подписанных обеими сторонами УПД или товарной накладной.

С 25 марта по 30 декабря 2021 года истец передал ответчику товар согласно УПД на общую сумму 43,3 тыс. руб. с учетом НДС. Ответчик оплатил товар частично — на 25,4 тыс. руб. Задолженность составила 17,8 млн руб.

ООО «Агрокомплекс Кущевский» подало встречный иск с требованием признать ряд спецификаций к договору ничтожными, а счета-фактуры — бестоварными. По мнению истца по встречному иску, документы подписаны конкурсным управляющим Игорем Григоряном для создания видимости задолженности. Суд отклонил эти требования.

Поскольку размер задолженности подтвержден материалами дела, доказательств по оплате поставленного товара на момент рассмотрения спора не представлено, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о взыскании с ответчика задолженности.

Елена Турбина