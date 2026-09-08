Антитеррористические учения проведут в Ставрополе и Шпаковском округе 10 сентября

Оперативный штаб Ставропольского края проведет 10 сентября антитеррористические учения в Ставрополе и Шпаковском округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ходе учений силовые ведомства отработают взаимодействие при возникновении угроз террористического характера. В УФСБ не уточнили, какие именно сценарии будут разыгрываться.

Жителей Ставрополя и Шпаковского округа предупредили о возможных ограничениях и попросили не мешать работе правоохранительных органов. В ведомстве также призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

Валерий Климов