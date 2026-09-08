За сведения о пропавшей на Ставрополье студентке объявлено вознаграждение

Семья пропавшей на Ставрополье более двух месяцев назад студентки объявила вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за любую информацию, которая поможет установить местонахождение девушки. Соответствующее обращение родственники разместили в социальных сетях.

Студентка исчезла 24 июня. В тот день она вместе с подругой пришла на берег реки. По предварительной версии, пропавшая не справилась с сильным течением — ее унесло водой.

Несмотря на сложные погодные условия, поиски продолжаются.

Любую информацию о пропавшей можно передать ее семье или сообщить в правоохранительные органы.

Наталья Белоштейн