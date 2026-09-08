Медианная предлагаемая зарплата в АПК на Кубани за год выросла на 21,5 тысячи рублей

На Кубани с начала 2026 года работодатели разместили более 5,3 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства. Наиболее активно аграрии искали сотрудников в период основного производственного сезона — с марта по август, когда число предложений составляло от 680 до 800 в месяц, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Медианная предлагаемая зарплата в отрасли за январь—август достигла 106,8 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 21,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом дефицита соискателей в сельском хозяйстве, по данным индекса hh.ru, не наблюдается. С начала года на одну вакансию в Краснодарском крае приходилось в среднем 8,9 активного резюме. Это немного выше диапазона, который считается нормальным для сбалансированного рынка труда,— от четырех до восьми резюме на вакансию.

Наиболее высокие зарплатные предложения среди указанных аграрных специальностей работодатели делают машинистам — медианная зарплата составляет 161,3 тыс. руб. в месяц. Сервисным инженерам и инженерам-механикам предлагают в среднем 91 тыс. руб., технологам — 87,5 тыс. руб., ветеринарным врачам — 78,4 тыс. руб.

Медианная зарплата агрономов составляет 98,7 тыс. руб., зоотехников — 91,2 тыс. руб. Таким образом, несмотря на сохраняющийся спрос на специалистов в АПК, рынок труда в отрасли на Кубани остается относительно сбалансированным.

Вячеслав Рыжков