«Роза Хутор» взял на себя размещение гостей закрывшегося Green Flow

Курорт «Роза Хутор» прокомментировал ситуацию вокруг отеля Green Flow, который неожиданно закрылся в конце августа. Администрация курорта заявила, что готова оказать необходимую помощь сотрудникам и гостям.

Фото: пресс-служба «Роза Хутор»

В конце августа стало известно о закрытии отеля Green Flow, расположенного на высоте 1170 метров в Горной Олимпийской деревне. В своем прощальном сообщении команда отеля объявила, что «девятилетняя глава подходит к концу», однако не раскрыла причин такого решения.

В связи с этой ситуацией администрация курорта «Роза Хутор» выступила с официальным заявлением. «Ситуация затронула интересы гостей и сотрудников. По информации, поступающей от работников отеля, часть сотрудников отеля столкнулась с задержками выплат. От гостей в адрес курорта поступали жалобы на снижение качества обслуживания»,- говорится в сообщении «Роза Хутор», размещенном на сайте курорта.

В нем также подчеркивается, что Green Flow является самостоятельным гостиничным объектом, однако происходящее на территории курорта не осталось без внимания. «Роза Хутор» уже подключился к решению проблем гостей: с 1 сентября туристы, имевшие бронирования в Green Flow, были размещены в пятизвездочном отеле Rosa Springs. Им также предоставлен доступ к сервисам курорта, включая канатные дороги и пляжную инфраструктуру.

Особое внимание в заявлении уделено ситуации с сотрудниками. «Роза Хутор» выразил обеспокоенность задержками выплат и заявил о намерении провести встречи с бывшими работниками, оставшимися без денег и работы. Курорт готов оказать консультационную и экспертную помощь как менеджменту отеля, так и отдельным сотрудникам для разрешения кризисной ситуации.