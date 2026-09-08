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Жителя Феодосии будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику ФСБ

Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику правоохранительных органов в особо крупном размере — 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следственный отдел по Феодосии установил, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю была выявлена противоправная деятельность 43-летнего мужчины. Для того чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый в июле 2026 года передал должностному лицу взятку в размере 1,2 млн руб. Сотрудник отказался от денег и пресек действия фигуранта.

Житель Феодосии обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ), свою вину он признал. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Алина Зорина

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