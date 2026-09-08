Жительница Севастополя пострадала при атаке ВСУ

На пляже «Омега» 57-летняя женщина получила осколочное ранение в ногу в результате очередной атаки со стороны ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По его словам, сейчас на месте работают спасатели Севастополя и бригада скорой медицинской помощи. Угрозы жизни нет.

Михаил Развожаев отметил, что атака на город еще продолжается, работают военные, мобильные огневые группы и силы ПВО. Жителям и гостям Севастополя рекомендуется соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях, не подходить к окнам, не выходить на открытые пространства до отбоя воздушной тревоги.

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что военные ликвидировали два БПЛА. Беспилотные летательные аппараты уничтожены над морем в районе Севастопольской бухты. Активная работа продолжается в районе Северной стороны, Севастопольской и Казачьей бухт, Фиолента и Парка Победы.

Алина Зорина